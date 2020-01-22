Москва, , 00:50 — REGNUM Заместитель Совета безопасности, бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 января поздравил с началом работы новый состав правительства России на своей странице в Facebook.

«Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной», — написал он.

В своём сообщении Медведев также поблагодарил коллег, с которыми трудился в прежнем составе правительства в последние годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства РФ во главе с Медведевым. На руководящий пост был назначен Михаил Мишустин. Новый состав правительства глава государства утвердил 21 января.

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