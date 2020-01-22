Москва, , 00:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин 21 января назначил министром культуры России Ольгу Любимову, ранее она являлась главой департамента кинематографии Минкультуры.

Любимова родилась в 1980 году в Москве. Отец нового министра — Борис Любимов, театровед, и.о. ректора Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, заведующий кафедрой истории театра России Российского института театрального искусства.

В 2007 году окончила факультет театроведения ГИТИСа. В 2001 году начала работу на телевидение. Работала в качестве корреспондента Третьего канала и программы «Ортодокс» на ТВЦ. Также была ведущей программ «Москва-2009» и «Город и люди» на телеканале «Столица». Руководила рядом программ на Третьем канале; в 2010—2011 годах — руководитель итоговой информационно-аналитической программы «Контекст» на телеканале «Культура».

В 2015 году заняла пост советника департамента кинематографии Министерства культуры РФ. С 2016 года являлась заместителем директора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. Принимала участие в создание более 80 документальных фильмов, в ряде которых являлась и автором сценария.

В начале 2018 года назначена и.о. Директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ.

Любимова входит в состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино), а также является членом совета директоров АО «Ленфильм».

Воспитывает двоих детей.

По итогам 2018 года задекларировала доход в размере 2,447 млн рублей.