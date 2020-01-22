Сухум, , 00:35 — REGNUM Выдвижение кандидатов в президенты стартует 22 января в Абхазии. Об этом сообщил журналистам глава Центризбиркома республики Тамаз Гогия.

По его словам, регистрация инициативных групп, партий, а также выдвижение кандидатов в президенты продлится до 11 февраля. Выборы президента Абхазии намечены на 22 марта.

Ранее, напомним, президент Рауль Хаджимба под давлением оппозиции сложил с себя полномочия главы государства. Повторные выборы президента назначены на основании решения кассационной коллегии судей Верховного суда по административным правонарушениям от 10 января. Она признала итоги выборов главы республики, прошедшие 8 сентября 2019 года, недействительными.

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