Вашингтон, , 00:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп планирует расширить список стран, чьим гражданам запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, сообщает газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в числе этих стран — Белоруссия, Мьянма, Эритрея, Киргизия, Нигерия, Судан и Танзания. При этом пока неизвестно, будет ли запрещен въезд всем гражданам этих стран, или же отдельным категориям. Сам Трамп в интервью газете The Wall Street Journal подтвердил намерения расширить «черный список» стран, однако не назвал конкретные государства, которые в него войдут.

В настоящее время запрет действует для ряда категорий граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы и КНДР.