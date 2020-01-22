Москва, , 00:14 — REGNUM За время своей работы в Московской области Максут Шадаев создал одну из лучших региональных информационных систем ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Антон Колыхалов.

«При Максуте Игоревиче Московская область совершила настоящий прорыв в информатизации, касаемо же моего профильного направления — жилищно-коммунального хозяйства — Максутом Шадаевым, совместно с Ростелекомом, была создана одна из лучших региональных информационных систем ЖКХ», — сказал Колыхалов.

Он напомнил, что цифровизация экономики была обозначена новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в качестве одного из основных приоритетов, и это означает, что Шадаева «ожидает очень непростой участок работы»: «Вместе с тем есть уверенность в том, что именно это назначение позволит, наконец, перейти от бравых речей к конкретным делам».