Рига, , 00:03 — REGNUM Из-за угрозы эпидемии птичьего гриппа в Европе Продовольственно — ветеринарная Служба Латвии (PVD) планирует усилить контроль за ситуацией в домашних и фермерских хозяйствах, пишет портал LSM.

Сегодня птичий грипп констатирован в домашних хозяйствах Чехии. Венгрии, Польши, Словакии и Украины. Кроме этого, случаи заболевания птичьим гриппом выявлены у диких птиц в Германии и Польше. В этой связи PVD Латвии рекомендует всем держателям домашней птицы не выпускать её в открытое пространство и максимально оградить от возможных контактов с дикими птицами. Режим карантина следует распространить на весь остаток зимы и весенние месяцы.

«Ситуация с эпидемией птичьего гриппа в Европе самая серьёзная за последние 3 года» — сказала директор департамента контроля PVD Кристине Ламберга. Инспекции птичьих хозяйств будут усилены, особенно в радиусе 10 километров от больших птицеферм. Кроме того PVD не исключает введение ограничений на экспорт продукции из некоторых регионов ЕС и собирается усилить контроль за её качеством.