Москва, , 23:59 — REGNUM Очень важно, что в составе нового Правительства есть выходцы из субъектов России, знающие их проблемы и интересы, чей опыт поможет сделать работу министерств более эффективной. Об этом заявил депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Артем Туров.

«Новое Правительство Российской Федерации сформировано. Президент отметил, что предыдущий кабинет министров создал прочную базу для дальнейшего развития страны. Очень важно, что в новом кабмине есть выходцы из субъектов. Например, теперь уже бывший губернатор Пермского края Максим Решетников возглавил Министерство экономического развития. Это человек, знающий проблемы и интересы региона, его опыт поможет сделать работу министерства более эффективной», — сказал он.

Туров также отметил, что считает состав нового Правительства РФ, в которое вошли 12 министров с опытом работы в прежнем кабмине и 8 новых лиц, сбалансированным.

«На мой взгляд, состав нового Правительства получился сбалансированным — 12 министров с опытом работы в прежнем кабмине и 8 новых лиц. Четверо министров являются выпускниками кадрового резерва Президента. Каждый из них — профессионал с серьезным опытом работы в своей сфере», — сказал он, добавив, что со многими партия «Единая Россия» работает вплотную.

«Впереди — большая совместная работа по реализации задач, поставленных Президентом в Послании Федеральному Собранию», — резюмировал Артем Туров.