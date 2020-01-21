Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Вашингтон вводит новые односторонние санкции в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает 21 января пресс-служба министерства финансов США.

Как уточняется, в американский санкционный список внесено 15 самолётов, в том числе бизнес-джеты Falcon 900 и Learjet 45.

Это уже второе расширение Вашингтоном санкций против Каракаса с начала 2020 года. 13 января Соединённые Штаты внесли в чёрный список семерых граждан Венесуэлы, включая оппонента лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутата Луиса Эдуардо Парра.

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