Бейрут, , 23:48 — REGNUM Состав нового правительства Ливана утверждён 21 января, сообщили в пресс-службе президента страны.

Ливанский президент Мишель Аун утвердил состав нового правительства, возглавляемого Хасаном Диабом. В главный орган исполнительной власти вошли 20 человек.

Отмечается, что в новое правительство вошли как мусульмане, так и христиане. Главной задачей министров станет выведение страны их кризиса.

Напомним, Диаб был назначен главой ливанского правительства в конце минувшего года. У него был месяц на формирование правительства.

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