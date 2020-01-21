Москва, , 23:42 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценивает многих новых членов правительства России как молодых, но опытных профессионалов. Об этом он написал 21 января в своём микроблоге в Twitter.

«Кабинет Мишустина сформирован. Много молодых, но уже опытных профессионалов», — отметил Кудрин.

«Будет непросто», — добавил он, пожелав удачи новому правительству.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о назначении членов правительства под руководством Михаила Мишустина. Новый кабинет сформирован из 31 человека, включая премьер-министра и девятерых его заместителей.

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