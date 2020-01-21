Москва, , 23:25 — REGNUM Новый состав правительства был сформирован с учётом замечаний депутатов Госдумы, что позволит министрам и депутатам эффективно работать и взаимодействовать. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Фракция «Единая Россия» рассчитывает на тесное взаимодействие как с отдельными министерствами, так и в целом с правительством. Тем более, что уже при формировании кабинета министров, замечания, которые были высказаны депутатами нашей фракции (председателю правительства) Михаилу Мишустину в ходе консультаций в отношении ряда министерств — и мы о них заявили публично, — были учтены», — заявил Неверов.

По его словам, депутаты уже ранее взаимодействовали по различным вопросам с министрами, которые вошли в новый состав правительства, а также с новыми вице-премьерами.

«Могу сказать, что каждый из них — профессионал своего дела, который слышит наши обращения и пожелания. Думаю, такой формат работы и будет продолжен», — отметил Неверов.