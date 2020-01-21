Москва, , 23:14 — REGNUM Сегодня, 21 января, президент России Владимир Путин назначил Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, который до настоящего момента являлся вице-президентом по цифровым платформам ПАО «Ростелеком».

Шадаев родился в 1979 году. С 1999 по 2004 год работал на руководящих должностях в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий. В группе компаний ИБС занимал должность начальника отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, позднее — директора по развитию бизнеса.

Работу в Минкомсвязи начал в должности советника министра в 2004 году, затем возглавил департамент государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса. В 2008 году назначен помощником руководителя администрации президента России, координирует работу Совета при президенте РФ по развитию информационного общества. В 2009 году был включен в «первую сотню» управленческих кадров резерва управленческих кадров президента России.

В 2012 году занял пост советника председателя Госдумы. В 2014 году назначен министром государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, в 2016 — зампред правительства Подмосковья.

В 2017 году на общественных началах работал советником первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, уточняет «Коммерсантъ».

В 2018 году начала работать в должности вице-президента «Ростелекома», с 2019 года совмещает её с работой генеральным директором АО «РТ Лабс».