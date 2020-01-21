Москва, , 23:03 — REGNUM В новом правительстве Михаила Мишустина, которое было сформировано сегодня, 21 января, остались два политических долгожителя — министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Шойгу министр уникальный. Он находится в составе правительства России аж 26 лет, а фактически — с самого начала появления Российской Федерации. Собственно, Шойгу в 1991 году стал председателем Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Этот Госкомитет в 1994 году был переформатирован в министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Это ведомство Шойгу возглавлял бессменно с 1994 года до 2012 год. Менялись президенты и правительства, но не менялся Шойгу.

В 2012 году Шойгу неожиданно на полгода ушел из правительства и был назначен губернатором Московской области. В это время как раз разворачивался скандал вокруг министра обороны Анатолия Сердюкова, который привел к его отставке.

Новым министром обороны в ноябре 2012 года стал Шойгу. Он возглавляет ведомство до сих пор.

Что касается Сергея Лаврова, то он — кадровый дипломат. С 1994 года по 2004 год он был полномочным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций. В 2004 году Лавров стал министром иностранных дел России и остается им до сих пор.

В последнее время ходят упорные слухи, что Лавров был бы не прочь уйти в отставку и дать дорогу молодым, но высшее политическое руководство страны не хочет расставаться с опытным дипломатом, который за долгие годы службы наработал множество связей по всему миру.

В любом случае, правительство Михаила Мишустина — это, по всей видимости, последнее правительство в России, сформированное фактически президентом. Напомним, что Владимир Путин инициировал конституционную реформу, которая предполагает, что правительство будет формироваться Государственной думой.