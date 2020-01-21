Лондон, , 22:49 — REGNUM Региональные британские парламенты не поддержали законопроект о выходе страны из состава Европейского союза.

21 января против билля о Brexit проголосовали в парламенте Уэльса, причём перевес в сторону противников оказался существенными: 35 голосов против 15.

До этого билль о Brexit не был одобрен ни в Северной Ирландии, ни в Шотландии. Отметим, что на решение Лондона это всё равно не повлияет.

Напомним, Brexit должен состояться 31 января 2020 года. В настоящее время законопроект рассматривается в верхней палате британского парламента.

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