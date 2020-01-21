Москва, , 22:45 — REGNUM Андрей Рэмович Белоусов сегодня, 21 января, был назначен первым вице-премьером России. Белоусов будет курировать весь экономический блок правительства и фактически будет ответственным за ускорение и повышение эффективности при реализации национальных проектов.

Белоусов является выходцем из Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН). Про этот институт известно, что он, в основном, придерживается кейнсианского подхода к экономике, который гласит, что ключевую роль в экономических процессах играет государственное регулирование, но при этом важно сохранять рыночные структуры.

Отцом нынешнего первого вице-премьера является Рэм Белоусов — также экономист, который был одним из разработчиков «косыгинской» экономической реформы в Советском Союзе, проведенной в конце 60-х годов XX века. Та реформа предполагала плавный переход советской командно-административной экономики к социал-демократической модели.

Андрей Белоусов был советником Евгения Примакова, когда тот в критический для России момент дефолта 1998 года возглавил правительство. Непродолжительное время Белоусов был министром экономического развития, а затем стал помощником президента России Владимира Путина по экономическим вопросам.

Белоусов довольно последовательно критикует Росстат, особенно ту методологию, которую использует ведомство при составлении экономических отчетов.

В 2019 году Белоусов озвучил три основных требования для ускорения роста российской экономики.

Первое — это снижение ключевой ставки Банка России до 5%. Второе — снижение давления силовых органов на бизнес. Третье — повышение доступности технологий для бизнеса и обеспечение предприятий кадрами, прежде всего рабочих профессий.

Также можно отметить, что Белоусов выступает за конструктивные отношения с Евросоюзом.

В 2018 году Белоусов выступил с довольно интересной инициативой. Он обратил внимание, что сырьевые компании России извлекают сверхприбыли при росте цен на ресурсы, а также из-за разницы курсов валют. Он предложил изъять у сырьевых компаний 513 млрд рублей сверхдоходов, проработав при этом правовой механизм такого изъятия. По оценкам Белоусова, из-за благоприятной конъюнктуры российские сырьевые компании только в 2017 году получили 1,5 трлн рублей дополнительных доходов.

Эти деньги он предлагал пустить на выполнение «майских указов» президента.

Инициатива эта развития не получила, так как сырьевые компании смогли ее блокировать.