, 22:43 — REGNUM Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил о результатах состоявшейся 21 января встречи депутатов МГД с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Информацию об этом он разместил на своей странице в Facebook.

«В 2021 году нас ждут две юбилейные даты — это 80-летие создания Московского народного ополчения и 80-летие Битвы под Москвой. Предложил создать на уровне города оргкомитет по подготовке к празднованию двух этих значимых для города дат, в который вошли бы депутаты Мосгордумы, представители департаментов, ветераны и родственники ополченцев», — написал Шапошников.

По мнению председателя МГД, у депутатского корпуса и чиновников ещё есть время, чтобы разработать полноценную программу памятных мероприятий. При этом Собянин поддержал данную идею.

Кроме того, Шапошников отметил, что депутаты задали мэру Москвы ряд вопросов. В том числе касаемо строительства Юго-Восточной хорды вдоль могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово. Собянин заверил, что работы по исследованию почвы и очистке территории будут проведены в случае необходимости.

«Также проработаем вопрос возмещения НДФЛ при предоставлении дополнительных метров по реновации. Возвратимся к истории по борьбе с шумом, свои предложения коллеги предоставят уже в ближайшее время», — заявил Шапошников.