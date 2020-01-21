Тюмень, , 22:39 — REGNUM В регионах «тюменской матрёшки» — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — наблюдают в новом правительстве России сразу пять представителей «команды Собянина». Столько их насчитал Telegram-канал «Доктор Комаровский».

«Там навскидку будет пять людей Сергея Семёновича: Якушев, Хуснуллин, Решетников, Кобылкин, Фальков. Не скажу, что каждый из них на 100% его, но все довольно близки к Собянину. Поэтому правительство Мишустина уже окрестили «теневым правительством Собянина». Как говорится, Сибирью прирастать будет страна», — комментирует «Доктор Комаровский» новый состав правительства России.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин руководил Тюменской областью с января 2001 по ноябрь 2005 года. Затем он — руководитель Администрации президента РФ и руководитель Аппарата правительства РФ. С октября 2010 года — мэр Москвы.

Близость мэра Москвы с представителями регионов «тюменской матрёшки» закономерна. Владимир Якушев — бывший губернатор Тюменской области, переназначен на пост министра строительства и ЖКХ России. Дмитрий Кобылкин — бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, переназначен на пост министра природных ресурсов и экологии России. Валерий Фальков ещё вчера был ректором Тюменского государственного университета, а ныне министр науки и высшего образования России.

У Максима Решетникова, который с 21 января является министром экономического развития России, явное плодотворное сотрудничество с Сергеем Собяниным началось с назначения на пост директора департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Аппарата правительства РФ в 2009 году. После назначения Собянина мэром Москвы Решетников стал первым заместителем руководителя аппарата главы города и правительства Москвы. С апреля 2012 по февраль 2017 года он — министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города.

Марат Хуснуллин с назначением Сергея Собянина главой Москвы 18 ноября 2010 года пост министра строительства Татарии сменил на кресло руководителя департамента городского строительства столицы страны, в котором он уверенно создавал «новую Москву» до эпохального 21 января 2020 года.