Москва, , 22:35 — REGNUM Во вторник, 21 января 2020 года, президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых членов правительства РФ. Министрами были назначены пять выпускников и слушателей различных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, отметил директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Выпускник программы кадрового резерва ВШГУ Евгений Дитрих продолжит работать в должности министра транспорта РФ. Еще один выпускник кадрового резерва Валерий Фальков, до назначения являвшийся ректором ТюмГУ, возглавил Министерство науки и высшего образования РФ. Выпускник одной из программ ВШГУ Максим Решетников, ранее занимавший должность губернатора Пермского края, назначен президентом России министром экономического развития РФ.

Еще два слушателя третьего потока программы кадрового резерва ВШГУ Антон Котяков и Михаил Мурашко назначены президентом России на должности соответственно министра труда и соцзащиты РФ и министра здравоохранения РФ. Антон Котяков ранее занимал должность заместителя министра финансов РФ, а Михаил Мурашко — руководил Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

«Президент России последовательно проводит политику обновления кадров в различных органах государственной власти федерального и регионального уровней. Мы гордимся, что выпускники и слушатели различных программ ВШГУ возглавили пять федеральных министерств в новом составе правительства РФ. Все назначенные министры имеют большой опыт работы на ответственных позициях, который смогут применить в правительстве России, решая важнейшие задачи развития страны. Полученные во время обучения в ВШГУ знания и навыки пригодятся им на новой работе», — прокомментировал директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Всего за три потока программы пять ее выпускников были назначены федеральными министрами, 24 — избраны главами регионов России, еще два — работают временно исполняющими обязанности губернаторов, — уточнил Алексей Комиссаров. Многие участники программы получали назначения во время обучения. 27 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) по развитию кадрового управленческого резерва разработана ведущими вузами, корпоративными университетами и инновационными центрами. Программа запущена в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина на базе ВШГУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ее цель — создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач.

Первый выпуск программы прошел в апреле 2018 года, второй — в апреле 2019 года. В июне 2019 года стартовал третий поток программы.