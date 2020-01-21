Москва, , 22:24 — REGNUM Новый министр спорта России Олег Матыцин намерен совмещать работу в правительстве с работой на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU).

«Никаких преград для совмещения работы на государственной службе и в международной федерации нет ни в законодательстве России, ни в международном», — приводит его слова ТАСС.

Матыцин отметил, что вопрос продолжения его работы на посту президента FISU «в ближайшее время будет решён».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Матыцина новым министром спорта России в правительстве под руководством Михаила Мишустина.

Матыцин входит в Совет при президенте по развитию физической культуры и спорта и в настоящее время является президентом Международной федерации студенческого спорта, в прошлом — ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.