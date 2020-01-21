Ярославль, , 22:18 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не вошел в состав нового правительства России. О том, что Миронов может сменить министра внутренних дел Колокольцева, неоднократно сообщали ярославские СМИ со ссылкой на неназванные источники, аналогичный прогноз выдавали некоторые политические телеграм-каналы.

Дмитрий Миронов

Разговоры о переходе главы региона на работу в Москву ведутся в Ярославской области практически все время его работы — с лета 2016 года. Впрочем, аналогичные версии высказывались в отношении всех ярославских губернаторов постсоветской эпохи. В ряде случаев такое мнение поддерживалось в обществе пиар-службами губернаторов с целью создания имиджа востребованности на федеральном уровне.

Региональные эксперты ИА REGNUM все же констатируют, что Дмитрий Миронов рано или поздно перейдет на работу в федеральные органы власти, где будет востребован и его губернаторский опыт. Но вряд ли это назначение будет легко предсказуемым.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский губернатор не подтвердил переход на пост главы МВД