Москва, , 22:17 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») направила депутатские запросы в адрес прокуратуры в связи с обращениями сторонников владельца парка львов «Тайган» и зоопарком «Сказка» Олега Зубкова. Об этом депутат заявила 21 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Поклонской, обращения с просьбой спасти парки Зубкова получают «абсолютно все депутаты, журналисты», при этом во всех случаях ситуация показана, по мнению депутата, с одной стороны — выгодной для бизнесмена.

«Конечно, я не могу сказать, что вообще не существует проблем с бизнесом в Крыму, но история с Зубковым — особый случай. Записывая слезливые обращения, он провоцирует волну народного гнева против власти, хотя к нему самому возникает очень много вопросов (ещё со времён Украины) по поводу соблюдения законов. Например, из-за травмы в парке ребёнку ампутировали пальчики… Также лев разорвал женщине руку…», — напомнила Поклонская.

Депутат призвала объективно разобраться в ситуации, сложившейся вокруг владельца сафари-парка «Тайган».

"Я сделала депутатские запросы по обращениям защитников Зубкова — пусть теперь прокуроры разберутся по всем вопросам», — добавила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков животных. Позже Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк «Тайган» на 30 дней, в связи с тем, что животных там кормят продуктами с истекшим сроком годности. Зубкова обязали устранить все нарушения и выполнять требования по содержанию животных. Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию с Зубковым, заявил, что директор «Тайгана» только в июле 2019 года скрыл 20 миллионов рублей выручки.

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