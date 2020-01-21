Москва, 21 января 2020, 22:17 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») направила депутатские запросы в адрес прокуратуры в связи с обращениями сторонников владельца парка львов «Тайган» и зоопарком «Сказка» Олега Зубкова. Об этом депутат заявила 21 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Поклонской, обращения с просьбой спасти парки Зубкова получают «абсолютно все депутаты, журналисты», при этом во всех случаях ситуация показана, по мнению депутата, с одной стороны — выгодной для бизнесмена.
Депутат призвала объективно разобраться в ситуации, сложившейся вокруг владельца сафари-парка «Тайган».
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков животных. Позже Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк «Тайган» на 30 дней, в связи с тем, что животных там кормят продуктами с истекшим сроком годности. Зубкова обязали устранить все нарушения и выполнять требования по содержанию животных. Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию с Зубковым, заявил, что директор «Тайгана» только в июле 2019 года скрыл 20 миллионов рублей выручки.
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