Москва, , 22:08 — REGNUM Сегодня, 21 января, был утвержден новый состав правительства Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным.

Согласно указу президента России Владимира Путина, у Мишустина будут девять вице-премьеров, один из которых — первый.

Первым заместителем председателя правительства стал Андрей Белоусов, который до этого был советником президента по экономическим вопросам.

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Вице-премьером России — полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе остался Юрий Трутнев.

Татьяна Голикова сохранила пост вице-премьера, ответственного за социальные вопросы.

Также сохранил пост вице-премьера, курирующего ВПК, Юрий Борисов.

Дмитрий Чернышенко, который с 2015 года возглавляет «Газпром-медиа холдинг», стал вице-премьером.

Алексей Оверчук, также бывший заместителем Мишустина в ФНС, стал вице-премьером.

Вице-премьером назначен Марат Хуснуллин, ранее занимавший должность заместителя мэра Москвы.

Средний возраст всех вице-премьеров — 53,6 года. Самый молодой из них — это Григоренко, ему 41 год. Самый старший — Юрий Трутнев, ему 63 года.