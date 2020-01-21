Москва, 21 января 2020, 22:07 — REGNUM Вице-мэром Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства назначен Андрей Бочкарёв, занимавший должность руководителя департамента строительства города.
Решение о его назначении принял мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Бочкарёв займёт кресло Марата Хуснуллина, ставшего заместителем председателя правительства России. Главой департамента строительства станет Рафик Загрутдинов, работавший первым заместителем Бочкарёва.