Москва, , 22:09 — REGNUM Каждый из новых членов правительства РФ заслуженно получил свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Олег Матвейчев.

«Данное правительство очень понятно, и логика его назначения прозрачна. Нет никаких разговоров, что какие-то кланы, башни Кремля вставляли своих людей. Здесь всё понятно, что люди получили свои посты по заслугам», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что правительство обновилось более чем наполовину. По его мнению, такого радикального обновления в России не было давно.

«Мы видим, что все люди, к которым не было претензий, все они в правительстве остались. Нет такого, чтобы человека увольняли ради увольнения. В то же самое время появляются новые люди, но новые не в украинском смысле, когда молодежь 18-летняя приходит. Это все люди с большим стажем работы», — заявил политолог.

Также эксперт подчеркнул, что в новом составе правительства финансисты утратили свою решающую роль. Им на смену пришли «государственники», что должно положительно сказаться на экономике России.

«Важная экономическая деталь — если раньше министр финансов был и вице-премьером, и бухгалтерия всем рулила. То теперь государство будет всем рулить. Финансистов и монетаристов поставили на своё место. И это позитивно скажется на российской экономике», — сказал Матвейчев.

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