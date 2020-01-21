Москва, , 22:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин 21 января назначил министром просвещения Сергея Кравцов, который до этого являлся руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора).

Кравцов родился в 1974 году в Москве. Окончил с отличием Московский государственный открытый педагогический университет по специальности учитель математики и информатики в 1996 году, в 2000 году получил второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка» в МГИМО. Доцент, доктор педагогических наук.

Начал работу в должности младшего научного сотрудника Институте управления образованием Российской академии образования в 1997 году и до 2002 года прошёл путь до заведующего лабораторией.

В 2002 году начал работу в Министерстве образования, затем — в Рособрнадзоре.

В 2008—2009 годах возглавлял Федеральный центр тестирования. С 2009 по 2011 год — директор Института управления образованием Российской академии образования.

В 2011 году являлся исполняющим обязанности ректора Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Затем возглавил департамент регионального развития Минобрнауки России.

В 2012 году назначен директором департамента управления программами и конкурсными процедурами министерства образования и науки РФ. В августе 2013 года занял пост главы Рособрнадзора.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, удостоен почетного звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», награжден благодарностью правительства РФ.

Женат, воспитывает дочь.

По итогам 2018 года Кравцов задекларировал доход в размере 3,363 млн рублей, при этом супруга заработала 12,653 млн рублей.