Москва, , 21:47 — REGNUM Новый министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова является правнучкой великого русского актера, народного артиста СССР Василия Качалова, по материнской линии. Об этом напомнил политолог Станислав Белковский на своем телеграм-канале.

Качалов (Шверубович) был одним из ведущих актёров Московского Художественного театра на протяжении многих лет.

Белковский отмечает, что Любимова — хранительница традиций Московского художественного театра, а также Малого театра, так как она является дочерью Бориса Любимова — ректора Высшего театрального училища имени Щепкина и заместителя художественного руководителя Малого театра.

«Возможно, это сыграло свою роль в ее назначении», — пишет Белковский.