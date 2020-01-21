Москва, , 21:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил новым министром здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который ранее занимал пост главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Мурашко родился в 1967 году в Свердловске (Екатеринбург). В 1992 году окончил Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт. Служил в армии. В 1992 году начал работу в Коми в республиканской больнице (Сыктывкар), сначала как врач-интерн, затем акушер-гинеколог. В 1996 году был назначен заместителем главного врача этой больницы по консультативно-диагностической работе. Затем занял пост главврача государственного учреждения «Коми республиканский перинатальный центр».

С 1996 по 1999 год работал главным врачом Коми республиканского государственного учреждения здравоохранения — Республиканского медицинского объединения. В 2000 году был назначен главным врачом Республиканского перинатального центра Агентства Республики Коми по здравоохранению.

С 2006 по 2011 год являлся министром здравоохранения Республики Коми. В 2011—2012 годах заведовал кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии Коми филиал ГБОУ ВПО «Кировская государственной медицинской академии» Минздравсоцразвития России.

В 2012 году был назначен заместителем главы Росздравнадзора. В 2013—2015 годах возглавил Госздравнадзор в статусе врио. Руководителем ведомства назначен в июле 2015 года.

С 2017 года имеет классный чин «Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса». В 2018 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 1999 году получил степень доктора наук, в 2006 году — доктора медицинских наук по двум специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», а также «Акушерство и гинекология». Докторская посвящена перинатальной помощи. Имеет высшую категорию по специальностям акушерство и гинекология, организация здравоохранения. Является профессором Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, а также завкафедрой БМТ-5 «Исследования, испытания и эксплуатация медицинской техники» в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Главный редактор журнала «Вестник Росздравнадзора», главный редактор журнала «Управление качеством в здравоохранении», главный редактор и основатель журнала «Здоровье человека на Севере», член редакционного совета журнала «Детская медицина Северо-Запада».

Женат.

По итогам 2018 года задеркларировал доход в размере 4,3 млн рублей, доход супруги Мурашко составил 930 тыс. рублей.