Москва, , 21:48 — REGNUM Новый состав правительства РФ в большей степени стал представлен прагматиками, нежели предшествующий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог и международный эксперт Евгений Бень.

«Всё примерно так, как и представлялось очевидным. Как принято у нас говорить, «силовой блок» остался прежним. Что касается министра обороны, главы МВД они остались прежними. Министр юстиции поменялся, что неожиданно, потому что министр юстиции рассматривается вместе с силовым блоком», — отметил политолог.

При этом обновление кадрового состава правительства затронуло те ведомства, которым предстоит работать на самых сложных участках — исполнять меры, предложенные президентом России Владимиром Путиным, считает эксперт.

«Я бы еще обратил внимание, что, судя по новому составу правительства — это люди менее политизированные, менее окрашенные в какие-то тона или полутона. В большей степени прагматики. Каждый из них, хочется надеется, профессионал в своей области», — сказал Бень.

При этом сама работа правительства будет строиться ещё и под углом развития и интеграции искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности, уверен политолог.

«Председатель правительства — специалист в области искусственного интеллекта. Искусственный интеллект ещё в большей степени, чем сейчас, будет пронизывать все сферы деятельности в России», — заявил Бень.

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