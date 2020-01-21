Москва, , 21:37 — REGNUM У Минфина РФ появились «элементы», которые дадут возможность работать эффективно. Об этом 21 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Указ подписан президента о передаче в Минфин Росимущества и [созданы] многие другие элементы, которые дадут возможности Министерству финансов работать эффективно над укреплением материальной базы и макроэкономической стабильности», — сказал он.

Мишустин поблагодарил министра финансов Антона Силуанова за совместную работу в прежнем составе правительства. Премьер-министр отметил, что сейчас перед Минфином стоят обширные задачи.