Брюссель, , 21:36 — REGNUM Планы НАТО нацелены на то, чтобы не увеличивать контингент на Ближнем Востоке, заявил 21 января генсек альянса Йенс Столтенберг на профильном заседании в Европейском парламенте.

По словам главы НАТО, альянс для этого занимается подготовкой местных войск и развивает военные институты. Если этого не делать, то придётся, на фоне активности террористов, увеличивать контингент в Ираке.

Столтенберг «Пока не могу точно сказать, какие действия мы предпримем, поскольку мы пока не приняли никаких конкретных решений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что сейчас на европейской территории присутствует столько американских военных, сколько их там не было прежде.

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