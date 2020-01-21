Брюссель, 21 января 2020, 21:36 — REGNUM Планы НАТО нацелены на то, чтобы не увеличивать контингент на Ближнем Востоке, заявил 21 января генсек альянса Йенс Столтенберг на профильном заседании в Европейском парламенте.
По словам главы НАТО, альянс для этого занимается подготовкой местных войск и развивает военные институты. Если этого не делать, то придётся, на фоне активности террористов, увеличивать контингент в Ираке.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что сейчас на европейской территории присутствует столько американских военных, сколько их там не было прежде.
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