Рим, , 21:34 — REGNUM Спорное решение, которое может стать основанием для возбуждения уголовного дела против экс-главы МВД Италии Маттео Сальвини, тот принимал в одиночку, заявил журналистам во вторник, 21 января, премьер-министр Джузеппе Конте.

«Мы поговорим об этом в суде», — заочно ответил ему Сальвини.

Как сообщалось ранее, обвинение, которое может быть предъявлено Сальвини (и которое будет предъявлено, если парламент вслед за уже утвердившей это решение профильной комиссией парламента проголосует за лишение его депутатской неприкосновенности), предполагает до 15 лет лишения свободы.

Сальвини обвиняют в превышении полномочий и насильственном ограничении свободы группы граждан. Речь идет о нелегальных мигрантах, которых он (на посту главы МВД) распорядился не выпускать с корабля, стоящего в одном из портов страны.

По мнению самого Сальвини, его действия не только не противоречили итальянским законам и интересам страны, а также мнению избирателей (которые и голосовали за «Лигу» в 2018 году ради решения проблемы нелегальной миграции), но также были согласовано с Джузеппе Конте, который в то время возглавлял коалиционное правительство «Лиги» и популистов, а теперь возглавляет правительство популистов и либералов.

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