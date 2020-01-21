Москва, , 21:26 — REGNUM Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано сегодня, 21 января. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Второе правительство Дмитрия Медведева, которое было назначено президентом Путиным сразу после того, как он выиграл выборы в 2018 году, ушло в отставку после того, как российский лидер начал конституционную реформу.

Новым главой правительства был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатура была утверждена Государственной думой.

Всего у председателя правительства Мишустина будет девять заместителей.

Первым заместителем председателя правительства стал Андрей Белоусов, который до этого был советником президента по экономическим вопросам.

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Вице-премьером России — полномочным представителем президента России в Дальневосточном Федеральном округе остался Юрий Трутнев.

Татьяна Голикова сохранила пост вице-премьера, ответственного за социальные вопросы.

Также сохранил пост вице-премьера, курирующего ВПК, Юрий Борисов.

Дмитрий Чернышенко, который с 2015 года возглавляет «Газпром-медиа холдинг», стал вице-премьером.

Алексей Оверчук, также бывший заместителем Мишустина в ФНС, стал вице-премьером.

Вице-премьером назначен Марат Хуснуллин, ранее занимавший должность заместителя мэра Москвы.

Свои должности в правительстве Мишустина сохранили:

Генерал армии Сергей Шойгу — министр обороны

Сергей Лавров — министр иностранных дел.

Владимир Колокольцев — министр внутренних дел

Евгений Дитрих — министр транспорта

Денис Мантуров — министр промышленности и торговли

Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии

Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства

Антон Силуанов — министр финансов, при том что в правительстве Медведева он был еще и первым замом

Евгений Зиничев — МЧС

Александр Новак — министр юстиции

Существенная часть правительства обновилась:

Министром культуры России стала Ольга Любимова, ранее она была главой департамента кинематографии Минкульта.

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев, который в период с 2014 по 2018 годы был министром госуправления, ИТ и связи Московской области, а потом стал вице-президентом «Ростелекома».

Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, который возглавлял Росздравнадзор. При этом занимавшая в правительстве Медведева пост министра здравоохранения Вероника Скворцова ушла именно на должность главы Росздравнадзора.

Министром строительства и ЖКХ стал Владимир Якушев. Он в период с 2014 по 2018 годы был губернатором Тюменской области.

Бывший глава Рособрандзора Сергей Кравцов стал министром просвещения.

Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков. В прошлом он был ректором Тюменского государственного университета.

Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики стал Александр Козлов. В свое время он был мэром Благовещенска и губернатором Амурской области.

Министром спорта стал Олег Матыцин. В 2005—2015 гг. был президентом Российского спортивного студенческого союза.

Министром труда и социальной защиты стал Антон Котяков. С 2017 года он был заместителем министра финансов России.

Министром экономического развития России стал Максим Решетников, в прошлом бывший главой Пермского края.

Министром юстиции стал Константин Чуйченко, который в правительстве Медведева был главой аппарата и вице-премьером.