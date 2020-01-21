Москва, , 21:25 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что правительство России получило масштабное обновление, что свидетельствует о «серьёзном настрое» на изменения президента Владимира Путина.

«Масштаб изменений в составе правительства впечатляет. Кто-то говорил, что не ожидает большого обновления. Они ошиблись», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По мнению Пушков, Путин «показал, что настроен серьёзно: обновлять — так обновлять».