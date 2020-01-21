Москва, , 21:22 — REGNUM Глава комитета Госдумы по образованию и науки Вячеслав Никонов («Единая Россия») рассчитывает на конструктивную работу с новыми главами Минобрнауки и Минпросвещения.

«С Валерием Фальковым, назначенным на пост Министра науки и высшего образования РФ, близко не знаком. Хорошо, что ректор, знает отрасль. Познакомимся», — отметил Никонов в Facebook.

Глава профильного комитета Госдумы отметил профессионализм нового главы Минпросвещения.

«Нового Министра просвещения Сергея Кравцова, напротив, знаю очень хорошо. Профи, опыт работы многолетний, эффективность высокая. Взаимодействие с комитетом Госдумы по образованию и науке неплохое. У него должно получиться», — уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 января глава правительства РФ Михаил Мишустин представил новых министров.