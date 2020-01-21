Санкт-Петербург, , 21:34 — REGNUM Новое правительство России просуществует недолго, а значит, новым министрам необходимо как можно быстрее показать результат, которого требует президент. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Дом Правительства РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что глава правительства Михаил Мишустин подбирал состав заместителей и министров по принципу компетентности и квалификации в узких отраслях.

«Это не политическое правительство, не правительство на долгосрочную перспективу. Я убежден, что сложность заключалась в том, что перед новыми кандидатами стоял сложный выбор: их зовут в правительство, время жизни которого — от нескольких месяцев до чуть больше года. Как только изменения в Конституции произойдут, нынешнее (правительство) сложит полномочия, а новое будет назначаться по новым принципам. То есть Мишустин собирал людей, которые честно понимали, что приходят на работу в Белый дом на очень ограниченный промежуток времени. Пришли, поработали, а им сказали «спасибо, ищите новое занятие», — сказал Дмитрий Солонников.

На его взгляд, кандидатам пришлось ответить на вопрос, имеет ли для них смысл покидать прежнее место работы, с учетом развития своей карьеры и квалификации, причем ряд назначенцев вполне могли отказаться, например, Максим Решетников, который до сего дня возглавлял Пермский край, а теперь будет руководить Министерством экономического развития. Он избрался главой региона только в 2017 году, так что вполне мог доработать свой срок, чтобы попробовать переизбраться вновь, полагает Солонников. В то же время для молодых технократов, отправленных в регионы в последние годы, приглашение вернуться в Москву всё же могло быть привлекательным

«Этот кадровый резерв, без сомнения, был, и он остается», — убежден политолог.

Краткая жизнь нового кабинета заставит новых министров стремиться быстрее достичь показателей, о которых говорил в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, как в экономической, так и в социальной сферах.

«Здесь каждый будет бороться, чтобы его заметили. Надо быстро показать результат. Это и вопрос технического управления: нет возможности сказать, что мы покажем результат к 2035 году, разрабатываем стратегию. Это никому не надо, надо показать результат здесь и сейчас», — подчеркнул Солонников.

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