Москва, , 21:16 — REGNUM Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Ольга Любимова вошли в состав нового российского правительства. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу 21 января.

Абрамченко и Голикова назначены вице-премьерами, а Любимова стала министром культуры РФ.

Бывший российский министр здравоохранения Вероника Скворцова назначена на должность главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

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Напомним, в состав правительства Дмитрия Медведева, которое было 15 января 2020 г. отправлено в отставку, входили четыре женщины. Помимо Скворцовой и Голиковой, в него входили Ольга Голодец (была вице-премьером) и Ольга Васильева (была министром просвещения).

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