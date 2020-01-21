Пермь, , 21:10 — REGNUM В Пермском крае не удивились назначению губернатора Максима Решетникова министром экономического развития России. Это следует из комментариев на форумах и в соцсетях.

В основном комментаторы сходятся во мнении, что его уход с поста главы региона в правительство страны или куда-либо ещё был вопросом времени. Рано или поздно это бы произошло.

Особой печали в связи с уходом губернатора пермяки, судя по их откликам на назначение, тоже не испытывают. Впрочем, от всей своей широкой души они поздравляют Решетникова с портфелем министра и желают ему успехов на новом поприще.

Есть среди интернет-пользователей и те, кто обеспокоен дальнейшей судьбой Прикамья. Кто придёт на место ушедшего, задаются они вопросом. Выборы нового руководителя могут состояться 13 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Решетников возглавил Прикамье в 2017 году. 18 сентября того же года он подтвердил доверие президента Владимира Путина, убедительно победив на выборах. Его полномочия истекали в 2022 году. Однако 21 января 2020 года стало известно о том, что он покидает регион. 40-летнему чиновнику доверили возглавить Минэкономразвития России. Ранее на этой должности был Максим Орешкин.

В 2018 году Решетников заработал 7 599 059,73 рубля (в 2017-м было больше, около 8,5 млн). Зато супруга разбогатела (в 2018 году её доход составил 5 347 524 рубля против 927 314 рублей, заработанных в 2017-м).