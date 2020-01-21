Москва, , 21:07 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам правительства России «более активно реализовывать национальные проекты».

«Нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. И надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране», — сказал Мишустин.

Он попросил членов правительства именно этим руководствоваться «в принятии всех необходимых решений». И напомнил о персональной ответственности за реализацию национальных целей развития и нацпроектов.