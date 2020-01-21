Москва, , 21:02 — REGNUM Бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко после объявления нового состава правительства поблагодарил свою команду за добросовестно проделанную работу. Соответствующее заявление он сделал в своём аккаунте в Instagram.

«Сегодня мой последний рабочий день в Доме правительства России, и я хочу от всего сердца поблагодарить свою команду, всех своих коллег за добросовестную работу», — написал Мутко.

Экс-зампред правительства заверил, что его команда трудилась с полной самоотдачей и за период своей работы добилась немалых результатов.

Мутко пожелал новому составу правительства удачи в работе и в решении задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.