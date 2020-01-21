Душанбе, , 21:02 — REGNUM Министерство здравоохранения Таджикистана направилописьмо в министерство иностранных дел и комитет по развитию туризма страны, в котором попросил ведомства ограничить как деловые, так и туристические поездки таджикистанцев в Китай. Об этом в разговоре с журналистами сообщил замминистра здравоохранения Таджикистана Мирхамуддин Камолзода.

Свою просьбу министерство аргументировало тем, что в Китае зафиксирована вспышка коронавируса, вызывающего пневмонию.

Камолзода отметил, что во всех регионах страны проводятся профилактические работы, лаборатории подготовлены для оперативного осмотра граждан, прибывших из Китая.

Также замминистра добавил, что ситуация в Таджикистане пока остается стабильной, заболевших коронавирусом среди таджикистанцев не зарегистрировано, а все приезжающие из Китая, проходят проверку для выявления признаков опасного заболевания. Все аэропорты оснащены карантинными пунктами.

Камолзода попросил таджикистанцев на время воздержаться от полетов в Китай. По его словам, «ограничивать въезд граждан других стран в нашу страну» невозможно, «но мы, в целях безопасности, будем проверять всех въезжающих из Китая граждан, таджикистанцев в том числе».

По предварительным данным, источником заражения могли стать мясные продукты и морепродукты на рынках города Ухань.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вирус может передаваться от человека к человеку. На сегодняшний день коронавирусом в Китае заразились сотни людей. Болезнь, по данным СМИ, привела к гибели нескольких человек в Китае.