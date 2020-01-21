Москва, 21 января 2020, 21:48 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф дал свой комментарий в связи с назначением первым заместителем главы правительства Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность советника президента России Владимира Путина по экономическим вопросам.
«Это здорово!» — так прокомментировал Греф, который сам возглавлял Минэкономразвития в период с 2000 по 2007 год, назначение Белоусова первым заместителем главы правительства .
Белоусов сменил на посту первого заместителя председателя правительства РФ ранее занимавшего эту должность Антона Силуанова.