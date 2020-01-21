Москва, , 20:55 — REGNUM Комитет Госдумы по труду и социальной политике готов к взаимодействию с новым министром труда Антоном Котяковым — ранее депутаты уже общались с ним в вопросе обсуждения проекта федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Что касается (нового главы Минтруда) Антона Котякова, то он с нашим комитетом ранее взаимодействовал… Когда бюджет обсуждался в Госдуме, то замминистра финансов, на тот момент Котяков, учитывая, что мы в комитете отвечаем за направления социальной политики, с нами встречался, отвечал на вопросы, докладывал — не так часто, но у нас определенные наработки уже есть», — заявил Нилов.

При этом, он напоминает, что Котяков — представитель финансово-экономического, а не социального блока правительства. Однако комитет готов к дальнейшей совместной работе.

«Это было решение, поддержанное президентом, — назначить одним из ключевых министров правительства, который будет отвечать за самую чувствительную и самую сложную, требующую постоянного дополнительного финансирования социальную сферу. Работа покажет, но в любом случае наша задача как комитета — рассматривать поступающие инициативы, искать компромиссы и убеждать правительство в необходимости тех или иных решений», — отметил Нилов.

При этом, подчеркнул он, с командой бывшего главы Минтруда Максима Топилина у депутатов сложились профессиональные отношения.

«У нас сложились рабочие, честные отношения, в которых не было надменности, чванства или хамства, а всегда было желание строить диалог», — отметил Нилов.