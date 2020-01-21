Москва, , 20:54 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал «самую главную задачу» нового правительства России.

На первом заседании нового состава правительства он рассказал об основных направлениях работы.

«Первое — мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своём послании», — сказал он.

По словам главы правительства, к этим задачам относятся демография, поддержка семей с детьми, рост доходов людей, качественное здравоохранение и образование.

«Всё то, что называется повышением уровня жизни наших людей. Я думаю, что это наша самая главная задача, это от нас ожидают», — заявил Мишустин.