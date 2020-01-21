Москва, , 20:54 — REGNUM Назначение новых членов правительства РФ вызывает оптимизм, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Был такой герой у Вольтера, который говорил, что не следует говорить, что всё плохо или всё хорошо, а следует говорить, что всё к лучшему. Я тоже выражаю оптимизм по поводу назначения министров и вице-премьеров. Мне бы только хотелось снизить градус и пафос и сказать, что по делам их узнаете их», — сказал Затулин.

«Мы видим двух людей, которым многое удалось, — заметил в свою очередь генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. — Дмитрий Чернышенко (оргкомитет Олимпиады) проявил себя очень эффективным менеджером, и Марат Хуснуллин, который курировал стройкомплекс Москвы и в общем показал, что девелоперская политика в городе тоже может быть эффективной. Это люди, которые имеют за своими плечами большое конкретное дело. Им доверяют инвесторы. Что касается Андрея Белоусова, то все мы связываем с ним надежды на резкое ускорение экономического роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей, один из них будет работать в должности первого вице-премьера.