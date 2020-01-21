Ашхабад, , 20:46 — REGNUM В Туркмении назначен новый заместитель министра строительства и архитектуры — им стал Рахим Гандымов. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, передает пресс-служба главы государства.

Также туркменский лидер одобрил назначение Тойлы Атаева послом Туркмении на Украине. Ранее он занимал должности посла в Германии, в Польше и в Дании.

Посольство в Германии возглавит Бердымурат Реджепов, до этого занимавший посты посла в Италии, в Израиле, в Испании, в Греции и постоянного представителя при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

А новым послом Туркмении в Италии глава государства назначил Тойлы Комекова, ранее руководившего посольством в Казахстане.