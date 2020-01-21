Москва, 21 января 2020, 21:48 — REGNUM Досрочные выборы губернатора Пермского края пройдут в единый день голосования, 13 сентября 2020 года. Об этом 21 января сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко.
Досрочные выборы главы региона состоятся в связи с уходом с этого поста Максима Решетникова.
Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Решетников был назначен главой Минэкономразвития в новом правительстве РФ.
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