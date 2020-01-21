Москва, , 20:39 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил членов правительства с новыми назначениями. В эти минуты в Москве проходит первое заседание нового состава правительства России.

«Уважаемые коллеги, хочу вас поздравить с новыми назначениями, пожелать удачи. Прежде всего, я хочу сказать спасибо членам правительства, которые много лет работали. Собственно говоря, мы были частью этого правительства», — сказал премьер-министр.

Мишустин пожелал им «удачи и применения своих способностей на соответствующих, не менее важных позициях».