Москва, , 20:38 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин расценивает назначение Марата Хуснуллина на должность вице-премьера РФ как положительную оценку работы стройкомплекса столицы. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича», — написал Собянин.

Мэр столицы пожелал Хуснуллину удачи на «новом, очень важном поприще».