Москва, 21 января 2020, 20:30 — REGNUM В правительстве РФ должны работать профессионалы, а не партийные деятели, считает зампред Госдумы РФ Пётр Толстой («Единая Россия»).Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, и.о. министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и и.о. министра транспорта Евгений Дитрих вошли в состав нового правительства России.
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