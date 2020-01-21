Москва, , 20:30 — REGNUM В правительстве РФ должны работать профессионалы, а не партийные деятели, считает зампред Госдумы РФ Пётр Толстой («Единая Россия»).Об этом он заявил 21 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Исполнительная власть забрала себе очень много после расстрела Белого дома в 1993 году. И сейчас президент своими поправками исправляет эту ситуацию, отдавая власть президента представителям власти парламента. Это первое. И второе — у нас президентская республика, а не парламентская. В правительстве должны работать профессионалы, а не партийные деятели. Это аксиома. За каждым человеком есть определённый опыт. У нас, как правило, не назначаются люди с чистого листа», — сказал Толстой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, и.о. министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и и.о. министра транспорта Евгений Дитрих вошли в состав нового правительства России.

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