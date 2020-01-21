Москва, 21 января 2020, 20:28 — REGNUM Новым министром спорта России назначен Олег Матыцин. Соответствующий указ подписал 21 января президент России Владимир Путин.
Олег Матыцин является членом Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU), в прошлом — ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.
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